Lesungen unter freiem Himmel: Neues Format startet in Freudenstadt und seinen Teilorten

Die „Lesereise quer Beet", charmant beworben von (von links): Tourismusdirektorin Carolin Schölzl, Thalia-Geschäftsführerin Gudrun Krüper und Veranstaltungsleiterin Corinna Gerlach. Foto: Gerhard Keck Ein neues Kulturformat in Freudenstadt soll Freunde des gedruckten Wortes zueinander bringen.







In diesem Sommer geht die Gartenschau im „Tal X“ auch in die Teilorte. Sieben Veranstaltungen hat die „Lesereise quer Beet“ im Portfolio. Die Ortsverwaltungen von Wittlensweiler, Grüntal, Musbach, Igelsberg, Kniebis und Dietersweiler haben neben der Kernstadt selbst Interesse daran bekundet, mit Literatur in Form von Lesungen und Gesprächen an ungewöhnlichen Orten ihr Erscheinungsbild zu bereichern. „Beet“ lässt den Schluss zu, dass sich Lesungen und Gespräche in der Natur abspielen.