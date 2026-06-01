Lesungen im Fokus: Die Literaturtage „Orte für Worte“ finden einen gelungenen Abschluss

Preisträger des Mundartwettbewerbs Lahrer Murre organisierten am Samstag eine Lesung in Reichenbach. Einen Tag später lud die VHS-Schreibgruppe in die Villa Jamm ein.
Zu einer literarisch-poetischen Lesung in alemannischer Mundart hatten der Schwarzwaldverein Reichenbach und die Mediathek Lahr am vergangenen Samstag in die historische Hammerschmiede in Reichenbach eingeladen. Trotz der sommerlichen Temperaturen fanden sich erfreulich viele Mundartfreunde zu der Veranstaltung im Rahmen der Literaturtage „Orte für Worte“ im Außenbereich des musealen Geländes ein.