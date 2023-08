Der Schauspieler und Schriftsteller Edgar Selge kommt nach Freudenstadt. Denn am Freitag, 1. September, eröffnet er die „Literaturtage Nordschwarzwald“, die in diesem Jahr zum neunten Mal stattfinden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervor.

Demnach gehört Selge zu den bedeutendsten Charakterdarstellern Deutschlands. 1948 geboren wuchs er im ostwestfälischen Herford als Sohn eines Gefängnisdirektors auf. Seine Schauspielausbildung schloss er 1975 an der Otto-Falckenberg-Schule in München ab. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Selge lebt mit der Schauspielerin Franziska Walser zusammen.

Schatten des Krieges

Mit dem Buch „Hast du uns endlich gefunden“ legte er sein literarisches Debüt vor. Darin erzählt er von einer Kindheit um das Jahr 1960 in einer mittelgroßen Stadt. Der Vater ist Gefängnisdirektor, der Krieg noch nicht lange her. Die Eltern versuchen, durch Hingabe an klassische Musik und Literatur nachzuholen, was sie ihre verlorenen Jahre nennen.

Der Sohn, den der Autor als fernen Bruder seiner selbst betrachtet, erzählt sein Leben und entdeckt dabei den eigenen Blick auf die Welt. Wenn sich Selge gelegentlich selbst einschaltet, wird klar: Die Schatten der Kriegsgeneration reichen bis in die Gegenwart hinein.

Selges Erzählton ist dabei laut der Mitteilung atemlos, körperlich, risikoreich, voller Witz und Musikalität. Ob Bach oder Beethoven, Marschmusik oder Gospel: Wie eine zweite Erzählung legt sich die Musik über die Geschichte und begleitet den unbeirrbaren Drang nach Freiheit.

Die Lesung mit Edgar Selge findet statt am Freitag, 1. September, ab 19.30 Uhr in der Kundenhalle der Kreissparkasse Freudenstadt in der Stuttgarter Straße 31. Der Eintritt ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an fds@vhs-kreisfds.de oder unter Telefon 07441/920 14 44.