Lesung mit Elisa Hoven: „Dunkle Momente“ eröffnen die Nagolder Literaturtage

Mit Elisa Hovens Lesung aus ihrem Debüt-Roman „Dunkle Momente“ begannen die vierten Nagolder Literaturtage.
Trotz Unwägbarkeiten bei der Anreise der Professorin für Strafrecht an der Uni Leipzig und Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht gelang noch eine perfekte Punktlandung im Nagolder Kubus vor rund 80 Zuhörenden. In seiner Begrüßung dankte Burhan Mutlugöz von der Buchhandlung Zaiser) auch den Sponsoren der heuer insgesamt 18 Veranstaltungen, sekundiert von Christina Grimm von der Stadtbibliothek und VHS-Leiter Mario Gotterbarm.