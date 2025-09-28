Lesung mit Elisa Hoven: „Dunkle Momente“ eröffnen die Nagolder Literaturtage

Trotz Unwägbarkeiten bei der Anreise der Professorin für Strafrecht an der Uni Leipzig und Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht gelang noch eine perfekte Punktlandung im Nagolder Kubus vor rund 80 Zuhörenden. In seiner Begrüßung dankte Burhan Mutlugöz von der Buchhandlung Zaiser) auch den Sponsoren der heuer insgesamt 18 Veranstaltungen, sekundiert von Christina Grimm von der Stadtbibliothek und VHS-Leiter Mario Gotterbarm.

2021, so Gotterbarm, habe man noch weiche Knie gehabt, ob das gemeinsame Projekt in Nagold ankommen könne, doch die inzwischen vierte Auflage und die Publikumsreaktionen der vergangenen Jahre zeigten durchaus den Erfolg.

In neun auf authentischen Fällen beruhenden Episodenerzählungen spürt Elisa Hoven durch ihre Protagonistin, die Strafverteidigerin Eva Herbergen, den psychologischen Beweggründen von Taten nach, doch mehr noch dem schmalen Grat zwischen (formalem) Recht und Gerechtigkeit. Ein Mensch sei mehr als seine Tat, jede Tat habe eine Geschichte, und der „dunkle Moment“ markiere die Wendung vom Opfer zum Täter – und damit eine lebensentscheidende Veränderung für beide.

Die Initialen sind nicht von ungefähr identisch

Kann man dem gebrechlichen Millionär tatsächlich Notwehr nachweisen, weil er in seiner Villa einen jugendlichen Eindringling anschoss, der daraufhin starb? Immer wieder wechselt die 43-jährige Autorin von der auktorialen in die Ich-Perspektive der Protagonistin, und nicht umsonst - so meint Elisa Hoven lächelnd - seien die Namensinitialen identisch.

Eva Herbergen beschummelt zwar im ausführlich und spannend geschilderten achten Fall die Presse, doch eine so genannte „Ente“ ist juristisch nicht relevant. Dennoch überschreitet Herbergen einige Grenzen: Der Zweck - nämlich Ludwig Friedrichsen vor der Verurteilung zu bewahren – heiligt nicht alle Mittel.

Hat er seine Mutter, eine äußerst wohlhabende Witwe, tatsächlich getötet, zumal er der einzige ist, der Schlüssel zur Villa hat? In Gesprächen mit der Verteidigerin verwickelt er sich in Widersprüche, die Eva zwar erkennt, doch während sie weiter im Umfeld des Angeklagten forscht, kann sie sich andererseits dem Charme Ludwigs kaum entziehen.

Vor Gericht kommt es zu Überraschungen: Eva erklärt, dass sie dem Angeklagten nicht glaube, doch der legt ein Geständnis ab. Weil sich während Ludwigs Haft weitere Widersprüche ergaben und neue Indizien auftauchten, wird er schließlich freigesprochen. Zu spät erkennt Eva, dass sie als Schachfigur für Ludwigs Raffinesse diente, doch ein einmal gefällter Freispruch ist nicht reversibel: Ludwigs manipulativer Plan ist aufgegangen, ein anderer „falscher Täter“ wird statt seiner in einem Indizienprozess verurteilt…

Spannender Austausch

Sehr spannend an diesem Abend ist auch der Austausch zwischen der Autorin und Mario Gotterbarm nach den Lesepassagen: Was ist Wahrheit? Kann Wahrheit immer siegen? Nein! Während im sozialen Kontext selektive Wahrheiten oft höflich scheinen, schützt das Gesetz nicht die Wahrheit als solche. Juristisch gilt immer die Unschuldsvermutung, auch bei dünner Beweislage.

Neun vertrackte Fälle als fesselnder juristischer Thriller – das ist „Dunkle Momente“ in der Tat.

Gerne plauderte Elisa Hoven beim Signieren des Buches (und ihrem jüngst erschienenen „Das Ende der Wahrheit“) noch mit den Zuhörenden – insgesamt ein außergewöhnlicher Auftakt der diesjährigen Literaturtage.