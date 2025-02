„Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen“ – unter diesem Motto steht die Lesereise von Wladimir Kaminer. Am 4. April kommt er in die Festhalle.

Zu einem literarischen Highlight lädt die Stadtverwaltung Vöhrenbach am Freitag, 4. April, 20 Uhr, ein: Der bekannte Autor Wladimir Kaminer wird in der Festhalle aus seinen Werken vorlesen. Das Motto der aktuellen Lesereise lautet „Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen“.

Wladimir Kaminer, 1967 in Moskau geboren, ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller russischer Herkunft. Mit seinem Kultbuch Russendisko gelang ihm im Jahr 2000 der literarische Durchbruch. Das humorvolle Werk, das die Erfahrungen russischer Einwanderer in Berlin beschreibt, wurde nicht nur ein Bestseller, sondern 2012 auch erfolgreich verfilmt. Kaminer begeistert sein Publikum mit seinem pointierten Erzählstil und seiner charmanten Art, die Absurditäten des Alltags in Worte zu fassen.

Neben „Russendisko“ hat er zahlreiche weitere Werke veröffentlicht, darunter „Mein Leben im Schrebergarten“ und „Die Reise nach Trulala“.

Tickets sind ab sofort auch in Morys Hofbuchhandlung erhältlich, in den Filialen Furtwangen, Donaueschingen und Villingen zudem in Vöhrenbach bei Schreibwaren Fürderer und den beiden Tankstellen oder online über Eventim.de.