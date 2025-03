Lesung in Villingen: Sabine Streck stellt Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg vor

1 Töne und Worte gehen bei der musikalischen Lesung von Sabine Streck aus ihrem Buch „Sonst geht es uns noch gut“ am Sonntag, 23. März, ab 16 Uhr in der Villinger Parkresidenz am Germanswald eine harmonische Verbindung ein. Umrahmt wird die Lesung mit Gitarrenmusik von Stephan D. Weisse Foto: Musikakademie/Rainer Horcher

Die erfolgreiche Reihe „Künstler dieser Stadt“ der Musikakademie Villingen-Schwenningen in Kooperation mit dem städtischen Seniorenrat, der Stadtbibliothek und des Amtes für Kultur geht weiter. „Literatur und Musik“ heißt es bei der musikalischen Lesung von Sabine Streck aus ihrem Buch über Feldpostbriefe im Zweiten Weltkrieg unter dem Titel „Sonst geht es uns noch gut - Vom Grauen an der Front und den Sorgen in der Heimat“ am Sonntag, 23. März, ab 16 Uhr, in der Parkresidenz am Germanswald.