Lesung in Simmersfeld: Ein Lied kann eine Brücke sein

1 Rainer Moritz widmet sich dem Thema Schlager. Foto: Rainer Moritz gibt im Festspielhaus der Kulturwerkstatt Simmersfeld am Samstag, 11. Oktober, ab 20.30 Uhr eine Schlager-Lesung.







Rainer Moritz bietet die Gelegenheit, das Schlagerland Baden-Württemberg zu entdecken. Er präsentiert Sängerinnen und Sänger, die hier geboren wurden oder gelebt haben beziehungsweise leben: von den Flippers („Weine nicht, kleine Eva“) über Joy Fleming („Ein Lied kann eine Brücke sein“) und Andrea Berg („Du hast mich tausendmal belogen“) bis zu dem genialen Fußpfleger und Schlagerreanimateur Dieter Thomas Kuhn. Ihren ausgewählten Evergreens widmet der einzige Literaturhausleiter, der als Experte des populären Liedguts gilt, eine so subjektive wie erhellende Interpretation, heißt es in der Pressemitteilung.