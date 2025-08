Schon am ersten Tag im August eröffnete die Reihe „Kultur im Stadtgarten“ in Schiltach, allerdings im trockenen Martin-Luther-Haus.

Bei ihrer zweiten Lesung in Schiltach musste Astrid Lehmann mit ihrem Publikum ins Trockene ausweichen, in den Saal im benachbarten Martin-Luther-Haus.

Mit der Lesung ihres neuen Buchs „Nur ein kurzer Sommer“ stellte Astrid Lehmann hoffentlich keine Prognose für unseren Sommer in diesem Jahr. Wir wollen uns nicht die Frage stellen „Sag’ mir, wo die Blumen sind?“, mit der die Sängerin Christi Maas ihre musikalische Begleitung der Lesung von Astrid Lehmann gefühlvoll anstimmte.

Die „europäische Nomadin“ aus Oberwolfach eröffnete ihre Geschichte aus den Kriegstagen im Juni 1940 im Klosterkrankenhaus bei der Küstenstadt Vannes in der Bretagne. Dort erwartete im Donnergrollen der deutschen Geschütze die junge hochschwangere Anne-Marie die Geburt ihres Kindes. Der deutsche Hilfsarzt Helmut musste nach acht Semester Studium nicht nur seine erste Geburt meistern, sondern auch noch alles tun, um die junge Mutter am Leben zu erhalten.

Sechsjähriger führt blinden Vater

Etwa zur selben Zeit musste im Schwarzwald ein sechs Jahre alte Junge seinen blinden Vater von seinem Hof alleine durch den Wald nach Baden-Baden führen. Das tat Emil gerne, denn der Vater wusste so vieles und erzählte gerne auf dem einstündigen Marsch. Im Amt der Militärverwaltung in Baden-Baden besprach er mit Soldaten, dass Gefangene aus Polen auf dem Hof helfen sollten. Emil sollte die Gefangenen zum Hof führen und sie nach der Arbeit wieder nach Baden-Baden zurückbringen. Obwohl er den Weg gut kannte, war Emil der Gedanke an die fremden Männer etwas unheimlich.

Ungewisse Zukunft

Chrisi Maas ließ mit Hildegard Knef rote Rosen regnen, während die Autorin nicht weiterlesen wollte, sondern dem Publikum empfahl, selber zu lesen. Sie sprang stattdessen wieder zurück in die Bretagne, wo sich der Hilfsarzt Helmut mit Anne-Marie heimlich am Meer traf und sich die beiden verliebten. Aber ihr aufkeimendes Glück wurde schnell gestört, denn Helmut wurde in den Osten versetzt. So mussten sich die Verliebten auf dem Bahnhof voneinander in eine ungewisse Zukunft verabschieden.

Jahre nach dem Krieg stieß der inzwischen 28-jährige Emil im Keller der früheren Wohnung auf ein Geheimnis, das Astrid Lehmann für den zweiten Strang ihrer Geschichte zwischen dem Schwarzwald und der Bretagne wieder nicht lüften wollte.

Schöner fremder Mann

Aber geheimnisvoll schwärmte die Sängerin von einem schönen fremden Mann, so wie Connie Francis in ihrem Hit von 1961. Zwar blieben bei der ersten Lesung der Reihe in diesem Jahr die entscheidenden Fragen offen, dafür erlebten die Zuhörer eine lebendige Lesung und eine ausdrucksstarke Stimme bei der unterhaltsamen Kommentierung mit Chansons und Schlagern.

Astrid Lehmann lebt in Oberwolfach und hat 2023 unter der Linde bei Kultur im Stadtgarten ihr Buch „Die Heilerin im Schwarzwald“ vorgestellt. Chrisi Maas kommt aus Oberwolfach und lebt in Nordrhein-Westfalen.