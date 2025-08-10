Lesung in Oberndorf: Madeleine Harder liest aus Debütroman

Die zweite Gartenlesung mit Autorin Madeline Harder wurde trotz Regens zu einem stimmungsvollen Abend.
Die junge Autorin Madelaine Harder, die aus Weiden in Dornhan stammt, las aus ihrem Debütroman „Supposed to be Loved“, der im Dezember 2023 erschienen ist. Obwohl es erst ihre zweite öffentliche Lesung war, überzeugte sie mit Authentizität, Charme und ihrer spürbaren Leidenschaft für Sprache und Geschichten. Inzwischen hat sie bereits zehn Bücher veröffentlicht – darunter zwei Kurzgeschichten – und ist definitiv ein Geheimtipp in der Selfpublisher-Szene.