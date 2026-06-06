Lesung in Magdeburg: Politik-Aktivist Arne Semsrott liest in Stadtbibliothek

1 Autor und Politik-Aktivist Arne Semsrott las zweimal in Magdeburg. Weitere Lesungen im Land stehen noch bevor. Foto: Peter Gercke/dpa Nach Streit und Ausweichort: Arne Semsrott liest nun doch in der Stadtbibliothek Magdeburg. Die Matinee ist ausverkauft.







Link kopiert



Magdeburg - Nach einem Streit mit der Stadt und einer Lesung an einem Ausweichort hat der Autor und Aktivist Arne Semsrott auch in der Magdeburger Stadtbibliothek gelesen. Wie die Abendveranstaltung am Freitag in einem Kulturzentrum war auch die Matinee am Samstag ausverkauft - etwa 150 Menschen waren gekommen. Proteste gegen die Vorstellung des Buches "Gegenmacht – Die Zivilgesellschaft schlägt zurück" gab es nicht.