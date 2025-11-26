Lesung in Linach: Im Wilden Michel geht’s weihnachtlich zu

Im Wilden Michel ist am Freitag, 5. Dezember, der in Hornberg aufgewachsene Schwarzwälder Geschichtenerzähler und Bestsellerautor Elmar Langenbacher zu Gast mit seinem Buch und Live-Programm „Als Oma noch lebte. Eine Kindheit im Schwarzwald“. Die Besucher erwartet laut Veranstalter eine kurzweilige Lesung als „ die Oma der liebevolle Mittelpunkt war, die Menschen strebsam und zugleich wild waren und auf der Straße mit viel Seife die Chromstoßstangen am Opel Rekord C polierten - ein Zeichen des sozialen Aufstiegs.“

Und weil die Türen offen sind, ist an diesem Stubete-Abend der Eintritt frei. „Auch als kleine Entschuldigung, wenn es diesen Sommer mal zu laut war.“ Die Türen öffnen um 18 Uhr, man kann sich in Ruhe im Wilden Michel umschauen, mit dem Betreiber ins Gespräch kommen – und in weihnachtlich-winterlicher Atmosphäre am offenen Feuer einen Glühwein oder dergleichen schlürfen. Dazu gibt es frischen Apfelkuchen.

Likör und 70er-Jahre-Musik

Langenbachers Auftritt wird dann um 20 Uhr in der urigen Stube sein. Zum Abschluss gibts für jeden Gast als Dankeschön fürs Kommen ein Oma-Likörchen. Anschließend gibt’s stilecht 70er-Jahre-Musik vom Band und gemütliches Verweilen in der Stube. Übrigens: Am Wilden Michel existiert eine Schlittenbahn für die Kleinsten. Außerdem wurde der Wilde Michel 2024 von der Schwarzwald Tourismus GmbH für sein vielfältiges Konzept offiziell ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren hat Urs Fischbach nach eigenen Angaben rund eine Viertelmillion Euro investiert und beschäftigt bis zu acht Mitarbeiter. Es gibt also Spannendes zu entdecken.