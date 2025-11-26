Lesung in Linach: Im Wilden Michel geht’s weihnachtlich zu

Der Wilde Michel in Furtwangen-Linach und die „Oma“ laden ein: offene Türen und Elmar Langenbacher zu Gast bei freiem Eintritt.
Im Wilden Michel ist am Freitag, 5. Dezember, der in Hornberg aufgewachsene Schwarzwälder Geschichtenerzähler und Bestsellerautor Elmar Langenbacher zu Gast mit seinem Buch und Live-Programm „Als Oma noch lebte. Eine Kindheit im Schwarzwald“. Die Besucher erwartet laut Veranstalter eine kurzweilige Lesung als „ die Oma der liebevolle Mittelpunkt war, die Menschen strebsam und zugleich wild waren und auf der Straße mit viel Seife die Chromstoßstangen am Opel Rekord C polierten - ein Zeichen des sozialen Aufstiegs.“