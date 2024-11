Lesung in Hornberg: Eine bunte literarische Mischung

1 Der Vorsitzende der Bürgerstiftung gab eine Erzählung von Ephraim Kishon zum Besten. Foto: Kern/Kern

Heitere Verse und Geschichten über Malheure des Lebens bescherte die Bürgerstiftung Hornberg bei dem Leseabend am Donnerstag. Das Quintett der Vortragenden erhielt begeisterten Applaus im voll besetzten Sitzungssaal des Rathauses.









Franz Kook, Vorsitzender der Bürgerstiftung, freute sich über das große Interesse am „kleinen Experiment“, wie er es nannte. „Wir wollen in Kontakt mit Ihnen bleiben und uns mit Veranstaltungen wie diesen auch bedanken,“ so Kook in seiner Begrüßung. Die Bürgerstiftung beabsichtige daher, einmal jährlich eine Veranstaltung durchzuführen.