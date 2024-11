1 Der Protagonist des Buches: Karl Kronenbitter Foto: Adolf Vees

Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Diesen Fragen nimmt sich der Hechinger Autor Dr. Adolf Vees in seinem neuen Buch „Meister Tod“ an. Aus diesem Buch wird er am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr im Weißen Häusle in Hechingen vorlesen.