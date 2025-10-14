Lesung in Hausach: Geschichten wie warme Brezeln

Klaus Ruch las am Freitagabend vor rund 100 Zuhörern in der Hausacher Mediathek aus „Vom Versuch, eine Brezel gerade zu biegen“.
„Als ich das Buch gelesen habe, war mir sofort klar: Den will ich für eine Lesung“, sagte Mathilde Sum am Freitagabend vor rund 100 Zuhörern in der voll besetzten Hausacher Mediathek. Sie habe selbst noch sehr viel über Hausach gelernt und noch mehr aus den vielen Gesprächen mit Hausachern über die Zeit, in der „Vom Versuch, eine Brezel gerade zu biegen“ handelt: Von 1930, der Geburt von Lieselotte, bis 1952, der Geburt des Autors. Und dann saß er da mit seinem Buch in der Hand und einem Lächeln irgendwo zwischen Lampenfieber und Vorfreude, dass seine Premiere gerade hier stattfinden konnte. Seine erste Lesung vor Menschen, die zum Teil seine Mutter noch kannten, aus deren Erzählungen diese Biografie entstand. Er übermittelte zunächst die Grüße seiner 95-jährigen Mutter, die sicher dabei gewesen wäre, wäre sie noch reisefähig.