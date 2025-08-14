Lesung in Freudenstadt: TV-Moderatorin Bärbel Schäfer über den Reiz des Neuanfangs

Die Kulturreihe „Lesereise quer Beet“ geht am Donnerstag, 28. August, in die nächste Runde. Die beliebte TV-Moderatorin und Journalistin erzählt von ihrem Jahr mit einer Schafherde.

Am Donnerstag, 28. August, liest die beliebte TV-Moderatorin und Journalistin Bärbel Schäfer im Rahmen der Kulturreihe „quer Beet“ in Dietersweiler. Los geht es um 19 Uhr im Garten bei Familie Höß (Mugggengärtlestraße), Einlass ab 18.30 Uhr. Sollte das Wetter an dem Tag nicht mitspielen, findet die Lesung im Dorfmuseum Dietersweiler in der Pfluggasse statt, teilt die Freudenstadt Tourismus mit.

Bärbel Schäfer ist gebürtige Bremerin und lebt mit ihrer Familie in Frankfurt am Mai. Die ausgebildete Journalistin und TV-Moderatorin ist Autorin mehrerer Sachbücher zu gesellschaftlichen Themen.

Besondere Reise

In Dietersweiler nimmt Bärbel Schäfer ihre Zuhörer mit auf eine ganz besondere Reise unter dem Titel „Eine Herde Schafe, ein Paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben“. Endlich mal wieder raus aus dem Büro, in der Natur sein, mit den Händen arbeiten: das ist eine Sehnsucht, die viele teilen. Auch Bärbel Schäfer. Doch träumen allein hilft ja nichts, und so beschließt sie, einen Selbstversuch zu wagen.

Ein Jahr lang begleitet sie einen Schäfer bei seiner Arbeit, tauscht die weißen Sneakers gegen schlammige Gummistiefel und packt bei Wind und Wetter auf dem Hof und auf der Weide mit an. Dabei lernt sie nicht nur eine Menge über das faszinierende Wesen der Schafe, gelebten Umweltschutz und das Landleben, sondern auch über sich selbst. Denn es kann ein großes Glück darin liegen, etwas Neues zu wagen.

Karten im Vorverkauf

Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und sind erhältlich bei der Thalia-Buchhandlung am unteren Marktplatz in Freudenstadt oder auf www.reservix.de