Lesung in Freudenstadt: TV-Moderatorin Bärbel Schäfer über den Reiz des Neuanfangs

Die Kulturreihe „Lesereise quer Beet“ geht am Donnerstag, 28. August, in die nächste Runde. Die beliebte TV-Moderatorin und Journalistin erzählt von ihrem Jahr mit einer Schafherde.
Am Donnerstag, 28. August, liest die beliebte TV-Moderatorin und Journalistin Bärbel Schäfer im Rahmen der Kulturreihe „quer Beet“ in Dietersweiler. Los geht es um 19 Uhr im Garten bei Familie Höß (Mugggengärtlestraße), Einlass ab 18.30 Uhr. Sollte das Wetter an dem Tag nicht mitspielen, findet die Lesung im Dorfmuseum Dietersweiler in der Pfluggasse statt, teilt die Freudenstadt Tourismus mit.