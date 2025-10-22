Lesung in Balingen: Im „Frauenflug“ durch Geschichten und Verse

1 Andrea Schatz las im Rahmen der Montagsreihe „Frauenflug“ aus ihren Büchern. Foto: Marschal Mit viel Gefühl, Tiefgang und einem feinen Gespür für Sprache nahm Andrea Schatz ihr Publikum mit auf eine literarische Reise durch Kindheit, Frau-Sein und Erinnerungen.







Die Balinger Hobbyautorin Andrea Schatz hat ein umfangreiches Repertoire an Texten verschiedener Sorgen: Verse, Kurzgeschichten, Nachdenkliches, Lustiges – die gebürtige Isingerin schreibt das auf, was ihr gerade durch den Kopf geht. Für die Reihe „Frauenflug“ der katholischen Erwachsenenbildung hat Schatz vor allem die ruhigeren Geschichten mit Tiefgang herausgesucht. Ihr Auftaktstück hat sie eigentlich zum Weltfrauentag geschrieben, für die Lesung im Gemeindehaus der Heilig-Geist-Kirche aber umgeschrieben und so viele Frauen-Worte wie möglich untergebracht. Auch der zweite Text „Weil“ drehte sich um Frauen und warum sie das Leben besser meistern.