So war die Märchenstunde in der Moschee

1 Märchenerzählung ohne Kinder: „Orte für Worte“ hat rund 30 Personen in die Moschee gelockt. Foto: /Endrik Baublies

Die Reihe „Orte für Worte“ hat in der Lahrer Moschee Station gemacht. Mitarbeiter der Mediathek haben dort verschiedene Märchen und Mythen vorgestellt. Mit dabei waren unter anderem eine Geschichte aus „1001 Nacht“ sowie „Dornröschen“.









Link kopiert



Die Moschee in der Vogesenstraße ist zur Kulisse für Erzählungen geworden. In der Reihe „Orte für Worte“ haben Petra Fenstermacher, Leiterin der Mediathek, Bibliothekarin Hava Yildiz und die ehemalige Leiterin Birgit König Märchen und Mythen vorgestellt. Erstaunlich ist, was die Mediathek dazu alles im Bestand hat.