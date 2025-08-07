Lesung auf dem Vogtsbauernhof: Bestsellerautor Thommie Bayer begeistert Gutacher Publikum

Der Esslinger Schriftsteller hat ein kritisches Verhältnis zu Teilen seiner Vergangenheit, wie er bei einer Lesung im Gutacher Freilichtmuseum bekannte.

Auf dem Dachboden des Falkenhofs im Freilichtmuseum las Thommie Bayer aus seinem neuen Buch „Einer fehlt“. Für den wissenschaftlichen Leiter des Museums, Thomas Hafen, war es ein großes persönliches Anliegen gewesen, den südbadischen Autor in Gutach willkommen heißen zu können, Knapp 70 begeisterte Fans ließen sich den Auftritt des „Bestseller-Autors“ nicht entgehen. Musikalisch begleitet wurde die Lesung von Uwe Sayer, der sich einigen frühen Hits des Liedermachers und Schlagersängers angenommen hatte.

Bayer las zu Beginn gut 30 Seiten in seinen neuen Roman hinein und entwickelte für das Publikum die Beziehung der drei Freunde Paul, Georg und „Schubert“. Die Intensität, mit der Bayer die über fünf Jahrzehnte lang kultivierte und ritualisierte Freundschaft und den Alltag der Jung-Siebziger mit ihren Erinnerungen an die wilden 1970er Jahre schildete, legte nah, dass in der Person des Lektors „Paul“ eine gehörige Portion Thommie stecken könnte.

Mehr als eine Million Bücher hat Thommie Beyer verkauft

Diesen Verdacht bestätigte der Autor im „Kreuzverhör“ mit Thomas Hafen nur zu gerne, wenngleich die Selbsterkenntnis, dass „präzise Wortwahl und avanciertes Stilgefühl noch lange keine Geschichte ergäbe“, nur auf die Romanfigur „Paul“ und nicht auf den begnadeten Erzähler Thommie Bayer zutrifft.

Angesprochen auf seine frühe Musikerkarriere in den späten 1970er-Jahren, bekannte Bayer, dass er leider als Bandleader versagt habe und sich mit seiner querulanten Mischung aus Schlagersound und komplizierten Texten immer genau zwischen alle Stühle des Musikgeschäfts gesetzt habe.

Zu seinen musikalischen Vorbildern, allen voran zum italienischen „Cantautore“ Francesco De Gregori, fehle ihm doch zuviel. Und so sei es nur konsequent gewesen, dass er in den 1980er-Jahren dann Schriftsteller geworden sei. Zu seinen alten Hits – Uwe Sayer spielte den Schlager „Der letzte Cowboy“ ein – habe er inzwischen ein distanziertes Verhältnis, „das bin ich heute nicht mehr“. Die musikalische Vergangenheit gehöre aber natürlich zu ihm.

Er wolle die Auftritte in der „ZDF-Hitparade“ nicht missen, wenngleich er sich mit dem Besuch bei Dieter-Thomas Heck in der linken Songwriter-Szene natürlich unmöglich gemacht habe: „Der Heck war unter uns damals so verrufen wie Franz-Josef Strauß“. Das freundschaftliche Kreuzverhör kulminierte abschließend um die Vokabel „Bestseller-Autor“, mit etwa 1,15 Millionen verkaufter Exemplare seiner 20 Romane in 40 Jahren träfe dieses Attribut wohl auf ihn zu.

Thommie Bayer wartet weiter auf „das perfekte Buch“

Das „perfekte“ Buch sei ihm allerdings noch nicht gelungen, wenngleich „Das Herz ist eine miese Gegend“ wohl sehr nah dran an der Perfektion war, wenn man Perfektion an der Gemeinschaft derer festmachte, die sich in einem Buch wiederfinden können.

In den Büchern gebe er seinen Romanfiguren etwa 40 Seiten Zeit, sich zu entwickeln. Dann kenne er zumindest eine Figur so gut, dass er es sich erlaube, in diese Figur hineinzuschlüpfen.

So finden sich in dem Bücherstapel, den „Paul“ sich für die Zeit im Ruhestand zum „Wieder-Lesen“ vorgenommen hat, zahlreiche Bücher, die Thommie Bayer zu seinen Lieblingsbüchern zählt, allen voran Mark Twains „Tom Sawyer“. Dass sich aber auch ein „Wieder-Hören“ der Lieder Thommie Bayers durchaus lohnen könnte, bewies Uwe Sayer abschließend mit den beiden Songs „Ein weißes Schiff“ und „Hohlraum in der Zeit“.