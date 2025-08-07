Lesung auf dem Vogtsbauernhof: Bestsellerautor Thommie Bayer begeistert Gutacher Publikum

Der Esslinger Schriftsteller hat ein kritisches Verhältnis zu Teilen seiner Vergangenheit, wie er bei einer Lesung im Gutacher Freilichtmuseum bekannte.
Auf dem Dachboden des Falkenhofs im Freilichtmuseum las Thommie Bayer aus seinem neuen Buch „Einer fehlt“. Für den wissenschaftlichen Leiter des Museums, Thomas Hafen, war es ein großes persönliches Anliegen gewesen, den südbadischen Autor in Gutach willkommen heißen zu können, Knapp 70 begeisterte Fans ließen sich den Auftritt des „Bestseller-Autors“ nicht entgehen. Musikalisch begleitet wurde die Lesung von Uwe Sayer, der sich einigen frühen Hits des Liedermachers und Schlagersängers angenommen hatte.