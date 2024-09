Lesetrend in VS: 137 Jugendliche hatten ein Exklusivleserecht

Lesen ist in den Sozialen Medien zum Trend geworden. Doch ist das auch in der Doppelstadt ansteckend? Bei der Aktion „Heiß auf Lesen“ ließen sich einige Erkenntnisse gewinnen. Die stellvertretende Bibliotheksleiterin der Stadtbibliotheken Villingen und Schwenningen, Stephanie Schumacher, verrät unserer Redaktion in einem Interview wie der aktuelle Lesetrend in VS aussieht.