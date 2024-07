1 Die Rottweiler Autorin Verena Boos mit ihrem neuen Roman „Die Taucherin“, der in wenigen Tagen in den Buchhandel kommt. Foto: Siegmeier

Der neue Roman „Die Taucherin“ der Rottweiler Autorin Verena Boos erscheint am 24. Juli. Die Buchvorstellung findet am 27. September statt.









Erzählkunst vom Feinsten. Beeindruckende Orte vom Schwarzwald bis ins spanische Valencia. Jede Menge Spannung und so manche Überraschung. So könnte man „Die Taucherin“, den neuen Roman der Rottweiler Autorin Verena Boos, in wenigen Worten beschreiben. Wer also noch eine Sommerlektüre zum Abtauchen sucht, sollte sich das Buch anschauen.