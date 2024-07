„Lesespaß“-Aktion: Viertklässler aus Ebhausen gewinnen im Kreis Calw

1 Die Schüler der Klasse 4a genießen ihr gemeinsames Frühstück, das sie bei der Aktion „Lesespaß“ gewonnen haben. Foto: Menzler

Bei der „Lesespaß“-Aktion des Schwarzwälder Boten müssen Klassen anhand der Zeitung Fragen beantworten und können zum Schluss ein gesundes Klassenfrühstück im Kreis Calw gewinnen. Geschafft hat dies die Klasse 4a der Lindenrain-Schule in Ebhausen.









Große Augen und ein breites Grinsen ziert die Gesichter der Grundschüler in Ebhausen. Die Klasse 4a der Lindenrain-Schule sitzt an ihrem aufgestellten Tischkreis – und man merkt, dass kaum einer still halten kann.Jeder will endlich zum Buffet los, das im hinteren Teil des Klassenzimmers aufgebaut wurde.