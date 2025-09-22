Lesermeinung zur Fasnacht: Armutszeugnis für die Verwaltung

Armutszeugnis für Verwaltung

Die Absage der Fasnacht aufgrund scheinbar mangelnden Finanzierungswillens wirkt als Armutszeugnis für Verwaltung und Politik. Es ist entscheidend, dass Oberbürgermeister Jörg Lutz sowie Bürgermeisterin Neuhöfer-Avdic und alle Verantwortlichen ein konstruktives Einvernehmen finden, ihren geringen Finanzierungswillen neu überdenken, dass das lebendige Zusammenleben der Vereine und Bürger gestärkt werden muss.

Tradition ist mehr als Unterhaltung – sie trägt Identität, Gemeinschaft und Vielfalt. Eine offene Kommunikation, transparente Finanzplanung und frühzeitige Bürgerbeteiligung sind notwendig, damit der Zusammenhalt der Stadt nicht leidet.

Die Fasnacht ist mehr als ein „Event“; sie spiegelt das Engagement der Vereine und das Vertrauen der Bürger in eine gemeinsame Zukunft wider. Wenn Tradition stirbt, stirbt der Zusammenhalt der Menschen mit ihren Vereinen und gleichwertig die Identität zur Einheit der verschiedenen Interessengruppen – auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Dies sollte unter allen Umständen verhindert werden. Tradition und ein friedliches Zusammenleben zwischen Vereinen und Bürgern darf nicht am Finanzierungswillen scheitern.

