Parkgebühren in Lörrach: „Einzelhandel tut mir leid“
1
Die Stadt Lörrach will die Parkgebühren erhöhen. Foto: Marco Fraune

Zur geplanten Erhöhung der Parkgebühren in Lörrach hat unsere Leserin Carmen Baitz eine Meinung.

Wenn die Parkgebühren so stark ansteigen werden wie geplant, tut mir der Lörracher Einzelhandel noch mehr leid als sonst schon. Dieser muss mit einem guten, schnellen und oft preisgünstigeren Online-Handel konkurrieren, hat selber in unserer Region hohe Personal-, Miet- und Energiekosten und einen gewissen, leider stark ansteigenden Verlust durch Ladendiebstahl. (Von daher ist es doppelt unfair, wenn Kunden sich vor Ort ausführlich und kostenlos beraten lassen und dann wegen eines für wenige Cent oder Euro günstigeren Preises per Internet bestellen.)

 

Unsere Empfehlung für Sie

Kfz-Verkehr in Lörrach: Stadt Lörrach will Parkgebühren deutlich erhöhen

Kfz-Verkehr in Lörrach Stadt Lörrach will Parkgebühren deutlich erhöhen

Die Stadt Lörrach will die Gebühren fürs Parken anpassen. Der Gemeinderat hat die Erhöhung in seiner jüngsten Klausurtagung offenbar unterstützt.

Es gibt viele Menschen, die einen persönlichen Einkauf mit guter Beratung sehr schätzen. Anderen sollte man es leichter machen, dies schätzen zu lernen, nicht schwerer. Und nicht alle können das Fahrrad für Einkaufszwecke nutzen, zumal die Transportmenge begrenzt ist.

Es scheint, dass heutzutage der Gesamtblick auf eine Sache immer mehr verloren geht, aber das Bestreben, von irgendwoher Geld eintreiben zu können, auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Ich befürchte, dadurch wird anderes unwiederbringlich zerstört werden und Lörrachs Innenstadt weiter an Reiz verlieren.

Carmen Baitz, Lörrach

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.

 