Parkgebühren in Lörrach: „Einzelhandel tut mir leid“

1 Die Stadt Lörrach will die Parkgebühren erhöhen. Foto: Marco Fraune Zur geplanten Erhöhung der Parkgebühren in Lörrach hat unsere Leserin Carmen Baitz eine Meinung.







Wenn die Parkgebühren so stark ansteigen werden wie geplant, tut mir der Lörracher Einzelhandel noch mehr leid als sonst schon. Dieser muss mit einem guten, schnellen und oft preisgünstigeren Online-Handel konkurrieren, hat selber in unserer Region hohe Personal-, Miet- und Energiekosten und einen gewissen, leider stark ansteigenden Verlust durch Ladendiebstahl. (Von daher ist es doppelt unfair, wenn Kunden sich vor Ort ausführlich und kostenlos beraten lassen und dann wegen eines für wenige Cent oder Euro günstigeren Preises per Internet bestellen.)