„Aktuell fehlen verlässliche Zahlen“ zu den Kosten der Talgangbahn in Albstadt, findet unsere Leserin Gudrun Stoll.

Einige Albstädter Gemeinderäte haben in der jüngsten Ratssitzung das getan, was die Bürgerinnen und Bürger von ihren Volksvertretern erwarten können: Sie stellten kritische Fragen zur Talgangbahn, konkret zu den noch nicht absehbaren Folgekosten.

Aktuell fehlen verlässliche Zahlen, und das kommt nicht gut an bei den Albstädtern, zumal in Zeiten, da die Finanzlage der Kommune prekär ist, jeder Cent auf die Goldwaage gelegt wird, Hallen geschlossen werden und in der Folge Vereine Ausweichquartiere für kulturelle und sportliche Aktivitäten suchen müssen.

Apropos Geld: Albstadts Gemeinderat wäre gut beraten, die Busverbindung von Bisingen auf den Raichberg mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Oder bei einem Spaziergang die Fahrgäste zu zählen, die im Bus auf den Raichberg kommen – in der Regel sind sie an den Fingern einer Hand abzuzählen.

Ein Fiasko, das sicher auch der Talgangbahn droht. Aber Zahlmeister ist ja der Steuerzahler.

