Lesermeinung: Schüler wird in Rottweil einfach aus dem Bus geworfen

Schüler wird in Rottweil einfach aus dem Bus geworfen

Mein Sohn musste nach Schulschluss am ersten Schultag über eine Stunde am Schulzentrum Rottweil auf einen Bus warten, der ihn nach Hause bringen sollte. Leider scheint es beim zuständigen Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar Heuberg erneut an der Organisation zu scheitern, denn wieder einmal wurden zu wenige Busse geschickt und es kam zu Ausfällen, ohne dass für Ersatz gesorgt wurde.