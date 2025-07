Lesermeinung: Kritik an der SWEG: Seit Jahren wird beim ÖPNV geschwiegen

Was unser Leser Bernd Eiben aus Lörrach zur scharfen Kritik von OB Lutz an der SWEG sagt.

„Seit Jahren nur Schweigen“

Er hat ja recht, der Herr Oberbürgermeister mit seiner Kritik an der SWEG. Nur stellt sich für mich die Frage: Warum jetzt diese so fragwürdige Kritik? Wenn die Stadt den Anbieter wechseln will, dann doch in Sprache und Ton angemessen. Sowohl Herrn Lutz als auch Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic und dem Gemeinderat ist seit Jahren der desolate Zustand des ÖPNV in Lörrach bekannt. Es gibt einen Versorgungs- und Sicherstellungsauftrag der Kommune, für die Mandatsträger ist es ihre politische Aufgabe. Der Gemeinderat tut das, was er seit Jahren tut: Schweigen. Im Übrigen schweigt die angegriffene SWEG ebenfalls, seit vielen Jahren.

Auf jede Eingabe, jede Forderung und Bitte nach einem zuverlässigem ÖPNV in Lörrach gibt es nur Schweigen. Und die politisch Verantwortlichen interessiert ein funktionierender ÖPNV offensichtlich nicht. Ich vermute, auch die zukünftige Planung des ÖPNV in Lörrach erfüllt diesen Anspruch nicht. Gründe sind sichtbar. Es bedarf einer an den Betroffenen orientierten Stadt- und Verkehrsplanung. Es sei die Frage erlaubt, die mich tatsächlich umtreibt: Wie erreiche ich als inzwischen fast Achtzigjähriger von Stetten-Süd das neue Klinikum, wenn ich jetzt schon Probleme habe, das bestehende Klinikum mit dem ÖPNV zu erreichen? Und bei allem Respekt: Ich werde mich nicht auf ein Fahrrad setzen, wenn ich medizinische Hilfe benötige.

Vielleicht noch eine Anmerkung an die politisch Verantwortlichen: Nehmen Sie doch einfach die Hilfe derer an, die seit Jahren tragfähige und nachhaltige Vorschläge unterbreiten. Dann haben sie einen verlässlichen ÖPNV, eine verkehrssichere Stadt mit ungehindertem Zugang für Rettungsdienste, Feuerwehr und sonstige Versorgungsfahrzeuge und ein störungsfreies Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, ob Auto, Velo oder zu Fuß.

Bernd EibenLörrach

