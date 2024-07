Lesermeinung Kinderarzt in Hechingen

1 Unser Leser äußert sich zur Schließung der Kinderarzt-Praxis Ciokan. Foto: SB

Der Hechinger Kinderarzt Jurij Ciokan gibt aus Altersgründen seine Praxis auf. Dazu äußert sich unser Leser Manuel Schmoll.









Link kopiert



Hechingen, was nun? Dass Dr. Ciokan seine Arztpraxis zum Jahresende aufgibt und in seinen wohlverdienten Ruhestand geht, hatten wir bereits bei der Kinderarztsuche in Hechingen vor einem Jahr befürchtet.