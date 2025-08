Unser Leser Peter Kühnle aus Lörrach hat eine Meinung zur Kritik von Oberbürgermeister Jörg Lutz am Nahverkehr in Lörrach.

Im eigenen Haus aufräumen

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Auch wenn die Kritik an der SWEG berechtigt ist, sollte zuerst im eigenen Haus aufgeräumt werden. Was macht die Stadt für den Lärmschutz? Im Bereich Schillerstraße und Kreisel bis zum Aichele-Knoten rein gar nichts. Begründung der Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic: Man müsste erst die Eigentümer um Erlaubnis fragen.

Ich bin noch nie um Erlaubnis gefragt worden, wenn Dienstfahrzeuge bei mir auf dem Grundstück gestanden haben. Nicht einmal informiert. In der Clara-Immerwahr-Straße gab es in drei Monaten zwei Geschwindigkeitskontrollen, vom Kreisel bis Aichele-Knoten in dreieinhalb Jahren nicht einmal eine – obwohl sich hier kaum jemand an Tempo 30 hält. „Poser“ können machen, was sie wollen. Laut Aussage der Bürgermeisterin können diese nicht kontrolliert werden, weil diese Teile (getunte Fahrzeuge, Anmerkung der Redaktion) in der Schweiz erlaubt sind. Hier würde ich von „jämmerlicher Leistung und unterirdischem Service“ sprechen.

Für viel Geld wurde der Aichele-Knoten fahrradgerecht gemacht. Das hätte man sich sparen können, weil viele Radfahrer den Knoten auf dem Gehweg umfahren. Am Samstagvormittag beim Wilden Mann fährt ein Radfahrer etwa einen Meter an zwei Mitarbeitern des Gemeindevollzugdienstes vorbei: nichts passiert. 30 Meter weiter vor dem Brunnen sitzt eine Bettlerin. Auf die wird sich gestürzt und sie unfreundlich des Platzes verwiesen. Da frage ich mich, ob die Stadt Lörrach überhaupt weiß, was zu ihren Aufgaben gehört.

