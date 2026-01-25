Lesermeinung: Hundehalter kritisiert Hundesteuer in Rangendingen

Ein Leser aus Rangendingen beschwert sich über die gestiegene Hundesteuer bei der CDU-Fraktion im Landtag. Diese hat ihm nun geantwortet.
Sehr verehrte Damen und Herren, mit Unverständnis und Wut habe ich gestern über soziale Medien erfahren, dass viele Gemeinden die Hundesteuer über alle Maßen erhöhen. Eine Aussage in unserem Gemeinderat hierzu war, dass man damit die Haltung dadurch erschweren will, also quasi Menschen, die nicht mit Geld gesegnet sind, die Haltung eventuell unmöglich zu machen.