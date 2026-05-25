Lesermeinung: Große Projekte, große Probleme

Mehr Probleme

Das Krankenhaus in Donaueschingen wird geschlossen (aus Kostengründen?). Dafür wird im Klinikum Villingen-Schwenningen für weit über 100 Millionen (erfahrungsgemäß werden nachher weit über 200 Millionen herauskommen) gebaut. Wann endlich begreifen Planer, Architekten, Politiker, Stadträte, dass Großprojekte nur noch größere Probleme mit sich bringen?

Das gilt für Städte, Wohnhäuser, Kliniken, Schulen, Einkaufszentren. Liebe Klinikmitarbeiter: „freut“ euch schon heute auf die Mehrkosten, die auf euch zukommen werden! Fahrten nach VS, vielleicht noch die Anschaffung eines Autos, erhöhte Parkgebühren im neuen Parkhaus. Den Zeitfaktor für Hin- und Rückfahrt auch nicht vergessen.

Auch daran denken, dass vor allem im Winter noch früheres Aufstehen und auch späteres Heimkommen im Dunkeln angesagt sind. Eine wirklich grandiose Idee, die man da ausgebrütet hat und alles auf Kosten der Mitarbeiter und Bürger!

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