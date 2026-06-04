Lesermeinung: Fassen wir uns auch an die eigene Nase

Unser Leser Berthold Geyer zeichnet ein differenziertes Bild gegenwärtiger Entwicklungen mit Blick auf Donaueschingen.
Sicherlich ist die Schließung des Donaueschinger Krankenhauses ein Verlust bei der öffentlichen Infrastruktur. Das gilt auch für die ganze Südbaar. Dennoch scheint mir die Meinung zur zunehmenden Bedeutungslosigkeit der „kleinen“ Großen Kreisstadt Donaueschingen doch sehr von Frust und Resignation geprägt. Etwas Relativierung wäre angebracht. Es ist ein generelles Problem aller Städte. Läden schließen, die Disco und das Kino öffnen zum letzten Mal. Bei der Gastronomie sieht es nicht besser aus. Da wäre es doch Zeit, auch nach den Gründen zu fragen.