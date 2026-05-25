Lesermeinung: Falsche Prioritäten gesetzt

1 Foto: Schwarzwälder Bote Zum Abstimmungsverhalten des Donaueschinger OBs Erik Pauly zur Schließung des Krankenhauses meint unser Leser Klaus Ulrich:







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Ich bin entsetzt! Unser Oberbürgermeister (und auch der Bürgermeister) stimmt der Klinikschließung uneingeschränkt zu. Trotz gegenteiliger Beteuerungen, sich für den Erhalt des Klinikstandorts einzusetzen. Begründung: „Als Aufsichtsrat bin ich dem Klinikum verpflichtet, als Kreisrat dem Kreistag“. Und als Oberbürgermeister? Keine Verpflichtung? Pflichtvergessenheit gegenüber dem eigenen Arbeitgeber und Wählertäuschung. So lässt sich dieses Abstimmverhalten trefflich beschreiben. Ich bin entsetzt.