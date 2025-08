Lesermeinung: Beim Nahverkehr endlich Durchgreifen

Durchgreifen und Handeln

Wie kürzlich zu lesen war, ist der Herr OB Lutz wütend auf die SWEG. Wir in der Nordstadt sind schon lange „stinksauer“ ob der Zustände mit der SWEG.

Ich wohne seit 31 Jahren am Stadion und genau so lange fahre ich mit dem Bus. Ein Beispiel zeigt, was uns zugemutet wird: Wir werden an der Haltestelle Wintersbuckstraße aus dem Bus gewiesen, weil dieser jetzt zur Albert-Schweizer-Schule fahren und Kinder abholen müsse. Wir haben aber bis zur nächsten Haltestelle bezahlt, das interessiert den Fahrer nicht. Den Rest des Weges dürfen wir dann zu Fuß nach Hause laufen mit schweren Einkaufstaschen. Beschwerden bei der SWEG werden einfach ignoriert.

Ob es mit den angezogenen Daumenschrauben getan ist, wage ich zu bezweifeln. Ein anderes Unternehmen kann es nicht schlechter machen. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass endlich mal durchgegriffen und gehandelt wird.

