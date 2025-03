Lesermeinung aus Hechingen: Initiative für Erneuerbare Energien ergreifen

1 Unsere Leserin fragt sich, ob auch in Hechingen die Initiative für Erneuerbaren Energien ergriffen wird. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

In Grosselfingen ist ein Windkraftpark in Planung, in Balingen gibt es Konzepte für Freiflächen-Photovoltaik. Unsere Leserin Hilde Buckenmayer fragt sich, wo die Initiative der Stadt Hechingen für solche Projekte bleibt.









In den letzten Wochen las man in dieser Zeitung immer wieder über interessante Projekte zu erneuerbaren Energien in den umliegenden Gemeinden. Dort sind beeindruckende Anlagen bereits entstanden oder zumindest in Planung. Sei es Freiflächen-Photovoltaik wie in Bitz oder Balingen, kommunale Dachanlagen wie das Feuerwehrhaus in Jungingen, Windkraftparks in Grosselfingen und Mössingen oder eine Großspeicherbatterieanlage in Burladingen. Häufig initiiert durch die lokalen Stadtwerke in Zusammenarbeit mit Bürgerenergiegenossenschaften. Es gibt offensichtlich Potenzial sowohl für wirtschaftliche Gewinne als auch für eine nachhaltige Energieversorgung und Arbeitsplätze in der Region.