Lesermeinung aus Hechingen: „Der Ausverkauf der Burg der Hohenzollern“

Michael Hakenmüller hofft in seinem Leserbrief, dass die Burg nicht weiter zu einem Disneyland für Preußen-Fans mutiert.
Wenn es auch keineswegs ungewöhnlich ist und war, das alte Adelsgeschlechter ihre Stammburg nicht mehr im Eigentum hatten und haben, ist doch mit dem Verkauf des Drittels der Burg Hohenzollern an die „Preußen“ der spannende Weg mit seinem sagenhaften Anfang der Hohenzollern seit 1061 bis nach Brandenburg und in ihrem Heimatland heute beendet. Für Fürst Karl-Friedrich aus Sigmaringen dürfte der Verkauf doppelt gewinnbringend sein. Der Burgberg gehört ihm ja immer noch und er ist, anders als sein preußischer Vetter, nun nicht mehr abhängig von umfangreichen Fördergeldern der Staates, um die intensivst wirtschaftlich genützten Gemäuer der Burg zu erhalten.