Leserin über Parkgebühr-Diskussion: Ein Euro ist keine Kröte – sondern eine Kaulquappe

Die verkündeten Sparmaßnahmen in Rottweil sowie die Parkgebühr im Rottweiler Parkhaus sind ein ständiges Diskussionsthema. Unsere Leserin Beate Kalmbach entgegnet der Kritik.
Parkgebühren und „Sparhammer“ auf einer Seite: Oben regt man sich auf, dass etwas Geld kostet, was man gerne umsonst hätte, unten werden Ausgaben gestrichen. Der Hammer wird „alle treffen“. Das stimmt so sicher nicht. Er trifft die, die sich nicht mehr an eine Quartiersmanagerin oder Integrationsbeauftragte wenden können, ungleich stärker als jene, die halt ein subventioniertes Event weniger besuchen oder dafür einfach ins Umland fahren – wofür man dann gerne Kosten in Kauf nimmt. Dann deckt sich der Kreis derer, die sich über Parkgebühren echauffieren, in weiten Teilen mit denen, die Soziales für verzichtbar halten.