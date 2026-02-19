Leserbriefe in Lauterbach: Wie ernst nimmt der Bürgermeister Beschlüsse und klare Aussagen?

Zu Leserbriefen im Gemeindeblatt meint unsere Leserin Verena Oehl.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über den Umgang mit Leserbriefen im Gemeindeblatt gesprochen. Auf Nachfrage sprach sich das Gremium ausdrücklich dafür aus, dass Leserbriefe grundsätzlich zu veröffentlichen sind – sofern sie den üblichen Standards entsprechen, also weder beleidigend noch diffamierend sind. Zudem wurde klargestellt, dass im Falle einer Nichtveröffentlichung eine konkrete und nachvollziehbare Begründung erfolgen muss.