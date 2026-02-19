Leserbriefe in Lauterbach: Wie ernst nimmt der Bürgermeister Beschlüsse und klare Aussagen?

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über den Umgang mit Leserbriefen im Gemeindeblatt gesprochen. Auf Nachfrage sprach sich das Gremium ausdrücklich dafür aus, dass Leserbriefe grundsätzlich zu veröffentlichen sind – sofern sie den üblichen Standards entsprechen, also weder beleidigend noch diffamierend sind. Zudem wurde klargestellt, dass im Falle einer Nichtveröffentlichung eine konkrete und nachvollziehbare Begründung erfolgen muss.

Umso erstaunter war ich beim Blick in die jüngste Ausgabe: Mein Leserbrief, der der Verwaltung und Bürgermeister Leichtle seit drei Wochen vorliegt, wurde erneut nicht abgedruckt. Zwischen der Gemeinderatssitzung und dem Redaktionsschluss hätte Gelegenheit bestanden, die erklärte Linie des Gremiums umzusetzen.

Keine Umsetzung

Da sämtliche Beiträge für das Gemeindeblatt letztlich über den Schreibtisch des Bürgermeisters gehen und die Veröffentlichung in seiner Zuständigkeit liegt, stellt sich mir die Frage, weshalb die einstimmig formulierte Position des Gemeinderats hier keine Umsetzung gefunden hat. Eine Begründung wurde mir bislang nicht genannt. Hinzu kommt, dass der Leserbrief in der nächsten Ausgabe nicht mehr aktuell wäre und damit seinen Bezug verfehlen würde.

Fragen aufgeworfen

Wenn ein Gemeinderat öffentlich und einstimmig eine klare Position formuliert, diese jedoch unmittelbar danach keine erkennbare Umsetzung findet, wirft das Fragen auf – nicht nur in Bezug auf meinen Leserbrief, sondern grundsätzlich im Hinblick auf Transparenz und Verbindlichkeit von Willensbekundungen des Gemeinderats.

Es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten. Es geht um die Frage, wie ernst Bürgermeister Leichtle Beschlüsse und klare Aussagen seines gewählten Gremiums nimmt.

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.