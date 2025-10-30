Demo gegen AfD-Veranstaltung: Vielleicht setzt Besinnung ein

1 Foto: Rainer Bombardi Zur Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung am vergangenen Samstag in Donaueschingen die Lesermeinung von Peter Gremmelspacher.







Erneut statuierten die hiesigen Ordnungskräfte ein Exempel korrekter Demokratie: Die Demonstranten konnten ihre berechtigten Anliegen wahrnehmbar und zugleich ohne Konfrontationen ausdrücken. Es blieb bei der einen Ausschreitung, die gottlob ohne Drama befriedet werden konnte. Vielleicht besinnt sich mancher, der aus Protest AfD gewählt hatte, darauf, dass einige Schlüsselfiguren dieser Partei unseren Staat zerlegen wollen – und wird in Zukunft anders wählen.