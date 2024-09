Für Gäubahn-Reisende ist in Rottweil auch ein Parkplatz wichtig

Leserbrief um R+R-Parkplatz in Rottweil

1 Kein Parkplatz weit und breit: Der P+R-Parkplatz am Bahnhof ist stark frequentiert. Foto: Cools

Zur Äußerung von OB Ruf zum überfüllten P+R-Parkplatz in Rottweil hat unser Leser Manfred Eigenmann aus Aichhalden folgende Meinung.









Was Herr Ruf aussagt, ist vollkommen in Ordnung. Wo sollen dann die Reisenden Ihren Urlaub mit der Bahn beginnen? Das Auto sollte ja während der Reise auf diesem Platz geparkt werden können. Sollte das gratis nicht mehr möglich sein,ist die Gäubahn-Bahn von Rottweil aus als Start in die Ferien kein guter Beginn.