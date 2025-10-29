Leserbrief: Hätte die CDU 1200 Bürger versammelt?

1 Foto: Schwarzwälder Bote Eine Meinung unseres Lesers Elmar Gehringer zum Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung am vergangenen Samstag in Donaueschingen.







Link kopiert



Als ich am Samstag um circa 21 Uhr zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde, dass in der Donaueschinger Donauhalle ein Bürgerdialog der AfD stattfand, dachte ich sofort an unseren Donaueschinger Kanzleramtsminister Thorsten Frei. Hätte er mit Friedrich Merz, Andreas Jung, Manuel Hagel und Guido Wolf auch circa 1200 Bürger in seine Donauhalle versammeln können? Man macht sich schon Gedanken über den Wahlkampf und die aktuelle Politik, die uns von der Rot-Schwarzen Koalition vorgeführt wird. Ob’s Enttäuschung ist, oder gar Entsetzen nach dem Auftritt der AfD in der Donauhalle möchte ich nicht näher präzisieren. Es regte auf alle Fälle zum Nachdenken an im „Wohnzimmer“ von unserem Thorsten Frei.