Leserbrief: Diese Anschaffung passt nicht in die hoch verschuldete Stadt Lahr

Beim Genuss meines selbst aufgebrühten Filterkaffees ist mir dieser beim Lesen der Lahrer Zeitung am Samstag im Halse stecken geblieben. Dort war zu lesen, dass die Stadtverwaltung Lahr für ihre Bediensteten Stadtmitte und wer weiß sonst noch – also für die kleinen Gourmetle und Leckermäulchen – für Kaffeemaschinen 30 800,00 Euro ausgegeben hat. Nicht mit eingerechnet sind die cirka 4000 Euro für bis heute verteilte köstliche Heißgetränke. Auch der regelmäßig fällige Kundendienst in Zukunft wird Kosten verursachen. Eine solche Maschine ist ja nicht mal in einem gutgestellten Hotel in Lahr zu finden.

Der- oder Diejenigen, die den Kauf veranlasst haben, sollten hier zur Kasse gebeten werden. Eine solche Anschaffung kann doch gar nicht sein, weil die Stadt Lahr hoch verschuldet – de facto pleite ist. Gewerbesteuer und Grundsteuer wird erhöht, dringend benötigte Kitas werden hinausgezögert und Lahrer Vereinen werden Zusagen gestrichen. Man erkennt ganz klar die Prioritäten, die hier gesetzt werden. Der Gigantismus der Stadtverwaltung Lahr ist nicht mehr nachzuvollziehen.

Bei der Chrysanthema wird jährlich satt draufgelegt, es ist ein Verlustgeschäft. Und wem nutzt diese Veranstaltung in finanzieller Hinsicht? Wohl nur den Lokalen und Cafés in der Kernstadt. Der Lahrer Einzelhandel geht leer aus, denn die einheimische Bevölkerung meidet in diesen Tagen den Einkauf in der Innenstadt und die Besucher kaufen sehr wenig bis nichts ein.

Die Verwaltung und Stadträte haben einzig und allein für das Wohl der Lahrer Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, nicht für das der Stadtverwaltung.

Die Stadtfarben von Lahr sind blau und weiß. Spätestens bei den nächsten Wahlen werden diese Farben einen ganz anderen Stellenwert in Lahr haben. Dies wird auch unser OB Herr Ibert merken, der es übrigens trotz seines damaligen Wahlversprechens nicht einmal für notwendig sieht, in unserem schönen Lahr zu wohnen.

