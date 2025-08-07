Leserbrief: Diese Anschaffung passt nicht in die hoch verschuldete Stadt Lahr

Über die teuren Kaffeemaschinen der Stadt Lahr schreibt unser Leser Jürgen Bierbrauer aus Lahr.
Beim Genuss meines selbst aufgebrühten Filterkaffees ist mir dieser beim Lesen der Lahrer Zeitung am Samstag im Halse stecken geblieben. Dort war zu lesen, dass die Stadtverwaltung Lahr für ihre Bediensteten Stadtmitte und wer weiß sonst noch – also für die kleinen Gourmetle und Leckermäulchen – für Kaffeemaschinen 30 800,00 Euro ausgegeben hat. Nicht mit eingerechnet sind die cirka 4000 Euro für bis heute verteilte köstliche Heißgetränke. Auch der regelmäßig fällige Kundendienst in Zukunft wird Kosten verursachen. Eine solche Maschine ist ja nicht mal in einem gutgestellten Hotel in Lahr zu finden.