Leseratten treffen Gärtner: Bücher- und Pflanzenbörse in der Mediathek

Im Frühling bietet die Lahrer Mediathek eine Börse an, auf der Bücher und Pflanzen getauscht werden. An diesem Samstag ist das Interesse an der Veranstaltung von Anfang an gut gewesen.

Aufgefallen ist, dass eine Viertelstunde vor der Öffnung der Mediathek etliche Besucher im Foyer des Hauses zum Pflug mit Pflanzen gewartet haben. Interessenten mit Büchern sind da noch dünner gesät. Mitbringsel gehören zu den Bedingungen: Wer an der Börse im Hof zwischen Parkdeck und Foyer etwas mitnehmen will, muss dafür etwas hier lassen. Auch die Theke mit den Büchern steht im Freien. Der Regen der vergangenen Tage hat sich verzogen.

Verschweißte Anthologie über „The Beatles“

Anita Nuvolin, die Bibliothekarin mit dem grünen Daumen, die dieses Event regelmäßig betreut, sortiert die grüne Theke nach Zimmerpflanzen oder für den Garten und nach Kräutern. Derzeit geht es noch ausschließlich ums Abgeben. Bei den Büchern fällt eine noch verschweißte Anthologie über die erfolgreichste Pop-Band der jüngeren Musikgeschichte ins Auge. Der großformatige Bildband über „The Beatles“ verspricht unter den 600 Fotografien 200 Bilder, die es hier zum ersten Mal zu sehen gibt. In diesem Fall heißt es aber, die Katze im Sack zu tauschen.

Pünktlich um zehn Uhr, wenn sich die Tüten zu den zwei Flügeln der Mediathek geöffnet haben, wird es im Garten zwischen den zwei Theken schnell enger. Es kommen weiterhin Besucher, die Pflanzen dabeihaben und, die, die etwas mitnehmen möchten. Anita Beier ist aus Ettenheim und aufgrund der Blumen gekommen. Sie würde, sagt sie, auch „gerne lesen“, aber heute zum „Frühling sind es Pflanzen“. Zu ihren Steckenpferden im Garten gehören in diesem Jahr Tomaten. Da wird sie auch fündig. Auf der Theke unter der Rubrik Garten sind etliche Stecklinge des Nachtschattengewächses (Lateinisch: Solanum lycopersicum). Wenn Beier zufrieden ist, fährt sie weiter nach Dörlinbach ins Prinschbachtal. Auch da hat es am Samstag eine grüne Börse gegeben.

Pflanzenbörse sorgt für etwas mehr Andrang

Der Andrang ist, auch das ist die Regel, auf der grünen Seite der Börse größer. Die Bücher, die es vor dem Beginn hier gegeben hat, stammen aus dem Fundus der Mediathek, oder sie wurden – was sicher für das versiegelte Buch über die Fab-Four gilt – im Vorfeld abgegeben. Gegen 12 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Ende der Aktion, ist bei der Pflanzenbörse immer noch einiges los. Auch wenn sich der Bestand merklich verringert hat.

Auf der anderen Seite ist die Menge der Bücher angestiegen. Immerhin hat der Bildband einen Liebhaber gefunden. Was an Grün übrig geblieben ist, wird ab dem morgigen Dienstag in der Mediathek an Interessenten verschenkt. Die Bücher kommen zum Fundus des Freundeskreises der Mediathek, der sie zum Schnäppchenpreis verkauft. Oder sie tauchen in einem Jahr zur nächsten Börse wieder auf.

Pflanzensamen zum Ausleihen

Unabhängig von der Börse gibt es in der Mediathek das gesamte Jahr über Pflanzensamen zum Ausleihen. Die Modalitäten sehen so aus: Besucher können maximal drei Tütchen abgepackter Samen mitnehmen. Dazu gehört die Bedingung, dass die gewissermaßen ausgeliehenen Pflanzen, wenn sie eigenen Samen produziert haben, als neue Samen zurückgegeben werden. Die Mediathek ist in diesem Fall kulant: Was passiert, wenn die Samen nicht aufgegangen sind? Antwort: Das ist schade, aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Gespendetes Saatgut ist jederzeit willkommen.