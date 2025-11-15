Leser helfen: Ohne ehrenamtliche Helfer würde die Tafel Schopfheim nicht funktionieren

55 Freiwillige stellen sich bei der Tafel Schopfheim in den Dienst der guten Sache. Sie tragen dazu bei, bedürftige Menschen mit preisgünstigen Nahrungsmitteln zu versorgen.
Stefan Schmidt, Ehrenamtskoordinator beim Diakonischen Werk, das Träger der Schopfheimer Tafel ist, und Heidrun Seidensticker, Vorsitzende des Fördervereins, sind dankbar für jede helfende Hand und jede Spende. Zählte die Tafel Schopfheim, als sie vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, 200 Kunden, so sind es inzwischen 900 Menschen – 550 Erwachsene und 350 Kinder – die in dem neben der Stadthalle gelegenen Laden preisgünstig einkaufen können. „Für fünf bis sieben Euro bekommt man einen vollen Einkaufswagen mit Lebensmitteln, die vor dem Wegwerfen gerettet werden“, sagt Schmidt.