Leser helfen: Fast 22 000 Euro für hilfsbedürftige Menschen im Landkreis Lörrach

Vertreter von Caritas und Diakonischem Werk im Landkreis Lörrach freuten sich, als sie 22 000 Euro als Erlös der Weihnachtsaktion unserer Zeitung entgegennehmen konnten.
Denn mit diesem Geld können die beiden Wohlfahrtsverbände in Not geratenen Menschen unbürokratisch helfen. Deshalb drückte Landrätin Marion Dammann als Schirmherrin bei der Spendenübergabe im Verlagshaus Jaumann ihre Hoffnung aus, dass die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ auch künftig fortgeführt wird. „Dieser Akt der Menschlichkeit muss erhalten werden“, betonte sie.