Leser helfen: Anna Derevianko ist dankbar für die Angebote der Tafel Schopfheim

Sie ist vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet, lebt nun seit eineinhalb Jahren allein in Schopfheim und ist auf die Tafel angewiesen: Anna Derevianko.
Mit dem ihr zur Verfügung stehenden Geld kommt die studierte Tourismusmanagerin gerade so über die Runden („ich bin sparsam“). Sie ist dankbar, dass sie in der Schopfheimer Tafel zu günstigen Preisen Lebensmittel einkaufen kann. Die aufgeschlossene junge Frau, die jeden Tag an der Volkshochschule den Sprachkurs absolviert und bereits sehr gut Deutsch spricht, fühlt sich im Wiesental wohl. Sie schätzt jegliche Unterstützung, die sie hier erfährt. Dennoch hat sie Sehnsucht nach ihrer Familie und Heimat.