Mehr als 350 Leser haben abgestimmt. Die Wunschfilme sind an zwei Terminen beim Sommerkino zu sehen.

Seit 15 Jahren lädt das Kommunale Kino Pforzheim zum Sommerkino in die Ruinen des Hirsauer Klosters ein. Der Startschuss fiel am vergangenen Samstag. Noch bis zum 31. August wird der Kreuzgang als Kinosaal fungieren.

Diesmal gibt es zudem eine Besonderheit. Denn unsere Leser durften mitentscheiden, was an zwei der insgesamt elf Kino-Abende zu sehen sein soll.

Dazu hatte der Schwarzwälder Bote eigens eine Internetseite eingerichtet, auf der die Teilnehmer der Abstimmung zwei Mal aus jeweils fünf Filmen wählen durften.

Für den ersten Wunschfilm-Abend am Donnerstag, 15. August, ab 20.45 Uhr standen aktuelle Werke auf der Liste: „Challengers – Rivalen“, „Chantal im Märchenland“, „Bob Marley: One Love“, „Madame Sidonie in Japan“ und „Es sind die kleinen Dinge“.

Für den zweiten Wunschfilm-Abend am Donnerstag, 29. August, ab 20.15 Uhr lautete das Motto „Best of Mania Pictures“. Die Filme: „Village People – Tod aus dem All“ (2018), „Village People – Jungs vom Dorf“ (2008), „Tatort Calw – Der Seher“ (2017), „Village People – Auf der Jagd nach dem Nazi-Gold“ (2009) und „Tatort Calw – Tödliche Rache“ (2001).

Mehr als 350 Teilnehmer haben nun in den vergangenen Wochen abgestimmt.

Nun stehen die Gewinnerfilme fest

Und um es kurz zu machen: Am Donnerstag, 15. August, wird gemäß des Wunsches einer klaren Mehrheit (34,5 Prozent) „Chantal im Märchenland“ gezeigt. Auf dem zweiten Platz landete „Es sind die kleinen Dinge“ (24,5 Prozent).

Wunschfilm von ManiaPictures sorgt für Zeitreise

Besondere Freude dürften aber Nostalgiker empfinden. Denn bei den Mania Pictures-Filmen machte mit 33,2 Prozent tatsächlich der älteste das Rennen: „Tatort Calw – Tödliche Rache“. Den Zuschauern steht also eine kleine Zeitreise bevor – in ein Calw von vor 20 Jahren, in dem sich die ebenfalls mehr als 20 Jahre jüngeren Darsteller tummeln.

Nicht ganz so groß wäre der Zeitsprung beim Zweitplatzierten ausgefallen. 24,8 Prozent der Abstimmungsteilnehmer hätten lieber „Village People – Jungs vom Dorf“ aus dem Jahr 2008 gesehen.