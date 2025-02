Um 18 Uhr begrüßten die Mitglieder des Fördervereins sowie Helfer die vor Freude aufgeregten Kinder der Klassen 1 bis 4 und teilten ihnen das Programm für den Abend mit.

Zuerst durften es sich die Erst- und Zweitklässler mit ihren Decken, Sitzkissen und Kuscheltieren gemütlich machen und einer Onilo-Boardstory folgen. Mit Begeisterung lauschten die Kinder der Geschichte, die von Diana Lange aus der Stadtbücherei Rottweil erzählt wurde.

Währenddessen wurden die Dritt- und Viertklässler mit Pizza von lokalen Lieferdiensten sowie Getränken versorgt.

Um etwa 19 Uhr startete das Buchcasting für die beiden älteren Klassenstufen bei Diana Lange. Die Schüler saßen bequem auf ihren Decken und zeigten großes Interesse. Während des Castings gab es Abendessen für die jüngeren Schüler.

In Geschichten eintauchen

An diesem Abend konnten die Schüler zudem in der schuleigenen Bücherei stöbern sowie in den von mitgebrachten Büchern aus der Stadtbücherei lesen oder in kleinen Gruppen den Geschichten der Vorleser lauschen.

Ebenfalls hatten die Kinder die Möglichkeit Rätsel zu lösen und Lesezeichen auszumalen. Viel zu schnell verging der Abend und die rund 80 Kinder wurden zufrieden um 20 Uhr an ihre Eltern übergeben.

Ein großes Dankeschön richteten die Organisatoren an alle Kinder, die den Abend so schön gestaltet haben, sowie an alle fleißigen Helfer und natürlich an Diana Lange von der Stadtbücherei Rottweil.