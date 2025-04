16 Prozent mehr Ausleihen hat es in Dornhan gegeben. Eine Familie führt mit stolzen 457 Medien das Ranking an.

Die Lust am Lesen hat offenbar zugenommen. Das jedenfalls lässt der Bericht der Dornhaner Büchereileitern Susanne Eberhardt im Gemeinderat vermuten.

Gegenüber 2023 seien die Entleihungen und Besuchszahlen im vergangenen Jahr nochmals gestiegen, teilte sie mit. Und zwar deutlich:

Lesen Sie auch

Rücksprache bei Bücherspende

16 000 Ausleihungen bedeuteten ein Plus von 16 Prozent. Die meisten Ausleihen hatte eine Familie mit 457 Medien. Die Besucherzahl erhöhte sich auf 4000 (plus zehn Prozent). Erfreulich für die Büchereileitern war auch, dass sich 69 neue Leser angemeldet haben, Wie Susanne Eberhardt weiter berichtete, sind aktuell mehr als 10 000 Medien in der Stadtbücherei verfügbar. Mehr als 550 neue seien angeschafft, 126 Bücherspenden eingearbeitet, über 120 beschädigte oder zerlesene Bücher aussortiert worden.

Wer Bücher spenden will, sollte darauf achten, dass sie nicht zu alt seien. „Wir sind kein Antiquariat“, erklärte Susanne Eberhardt. Bücherspenden sollten am besten vorher mit ihr abgestimmt werden.

Online-Zugang hilft weiter

Neben der Ausleihe hat das Büchereiteam auch sonst noch einiges zu tun. Rücksortieren und Reparatur der Medien, Vorbestellungen bearbeiten, Erinnerungen an verspätete Rückgaben verschicken oder Rechnungen prüfen und einreichen sind einige der Arbeiten, die hinter der Kulisse anfallen.

„Die Bücherei hat sich erfolgreich entwickelt“, stellte Bürgermeister Markus Huber fest. Einige Nutzer kämen auch außerhalb des Stadtgebiets. Mit ein Schlüssel zum Erfolg sei der Online-Zugang. Doch offenbar seien Bücher, ob Kinderbuch oder Roman, nach wie vor interessant.