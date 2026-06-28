Lesen in Albstadt: Büchereistandort schließt – Onstmettingen bekommt Bücherzelle

Zwar schließt die Außenstelle der Stadtbücherei in Onstmettingen Ende Juli, Literatur vor Ort wird es jedoch weiterhin geben. Eine Bücherzelle soll den Klimapark bereichern.

Bereits im März hatte der Albstädter Gemeinderat grünes Licht für das Zukunftskonzept der Stadtbücherei gegeben. Dieses sieht unter anderem vor, die Außenstellen in Tailfingen und Onstmettingen zum 31. Juli aufzugeben. Dafür soll der Standort in Ebingen gestärkt und Literatur durch eine aufsuchende Büchereiarbeit in die Stadtteile gebracht werden.

In Onstmettingen wird ein zusätzliches Angebot für Lesebegeisterte geschaffen. Eine Bücherzelle soll im derzeit entstehenden Klimapark aufgestellt werden. Ähnliche Exemplare gibt es bereits in Lautlingen am Schlossparkplatz und in Truchtelfingen am Bärenkreisel.

Der Ortschaftsrat befürwortet die Bücherzelle und beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, dass deren Umgestaltung und Transport aus den Verfügungsmitteln des Ortschaftsrates mit maximal bis zu 3000 Euro finanziert wird – auch wenn das Gremium sich gewünscht hätte, dass die Stadtverwaltung ebenfalls einen Teil beiträgt.

Für die Pflege ist gesorgt

Das Grundgebilde, eine frühere Telefonzelle, sei bereits angeschafft worden, wie Ortsvorsteher Jürgen Kurz berichtet. Betreut werden soll die Bücherzelle künftig von einer Onstmettingerin, die in der Stadtbücherei arbeitet und sich bereit erklärt hat, sich um den Bücherbestand zu kümmern. So sei eine zuverlässige Pflege gewährleistet. Auch Bürger können ausgelesene Werke in der Bücherzelle zur Verfügung stellen.

Bisher hatte Ortsvorsteher Jürgen Kurz eine Bücherzelle im Ort noch abgelehnt, da diese in Konkurrenz mit dem Büchereistandort im Ortsamt gestanden hätte. Diese Konkurrenz fällt ab August weg.