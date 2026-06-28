Lesen in Albstadt: Büchereistandort schließt – Onstmettingen bekommt Bücherzelle

Zwar schließt die Außenstelle der Stadtbücherei in Onstmettingen Ende Juli, Literatur vor Ort wird es jedoch weiterhin geben. Eine Bücherzelle soll den Klimapark bereichern.
Bereits im März hatte der Albstädter Gemeinderat grünes Licht für das Zukunftskonzept der Stadtbücherei gegeben. Dieses sieht unter anderem vor, die Außenstellen in Tailfingen und Onstmettingen zum 31. Juli aufzugeben. Dafür soll der Standort in Ebingen gestärkt und Literatur durch eine aufsuchende Büchereiarbeit in die Stadtteile gebracht werden.