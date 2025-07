Die Nagolder Stadtbibliothek bietet auch in den Sommerferien spannende Leseaktionen. Wer dabei sein möchte, sollte sich schon jetzt anmelden.

Langeweile in den Sommerferien? Nicht mit der Stadtbibliothek Nagold!

Spannende Dektektivgeschichten und von aktuellen Fällen, direkt aus seinem Alltag, erzählt Detektiv Alexander Schrumpf am Mittwoch, 20. August, ab 14 Uhr den den Jung-Detektiven ab 8 Jahren in der Stadtbibliothek.

Die Kinder lösen mit detektivischen Arbeitsmethoden einen Einbruch in der Stadtbibliothek Nagold. Es werden Spuren gesichert, Geheimbotschaften entschlüsselt und scharf kombiniert. Am Ende der Veranstaltung steht nicht nur die Aufklärung eines Falls, sondern auch ein Abschluss-Quiz im Mittelpunkt. Außerdem bekommt jeder einen Junior-Detektivausweis.

Anmeldeschluss ist Samstag, 2. August, in der Stadtbibliothek mit Name, Geburtsdatum und Passbild (für den Detektivausweis). Die Gebühr für das Detektiv-Seminar beträgt fünf Euro. Es gelten die Anmeldebedingungen des Nagolder Sommerferienprogramms. Weitere Informationen zum Detektivseminar gibt es unter Telefon 07452/681-380 oder per Mail info@stadtbibliothek-nagold.de.

Heiß auf Lesen 2025 – Das Unterhaltungsprogramm für jedes Sommerwetter

Bis zum 20. September läuft außerdem die Sommerleseclub-Aktion „Heiß auf Lesen“: Mit einem Buch ein Leseabenteuer in den eigenen vier Wänden starten, in der Stadtbibliothek Nagold darüber erzählen und so die Chance auf tolle Gewinne erhalten!

Schülerinnen und Schüler von der zweiten bis zur sechsten Klasse können über die Aktion kostenlos aus einer Auswahl von extra für die Leseclubaktion reservierten Büchern die spannendsten, lustigsten, gruseligsten, romantischsten oder auch abenteuerlichsten Geschichten ausleihen. Anmeldungen werden in der Stadtbibliothek Nagold entgegengenommen.

Auch Kinder, die wenig lesen oder besser im Lesen werden möchten, finden bei „Heiß auf Lesen“ den passenden Lesestoff. Ab dem ersten gelesenen Buch erhalten sie – wie alle Clubmitglieder – eine Urkunde und ein Gewinnlos für tolle Preise bei der Abschlussfeier am 1. Oktober ab 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek Nagold.

Clubmitglieder, die gerne etwas basteln möchten, können bis zum 20.September in der Stadtbibliothek Nagold ein Diorama (Schuhkartonbild) über ein Ferienabenteuer im Wald abgeben und werden dafür mit 3 Gewinnlosen belohnt.

Gelesene Bücher können ab Donnerstag, 31. Juli, bei der Stadtbibliothek Nagold vorgestellt werden. Es können maximal drei Bücher pro Kind und Öffnungstag vorgestellt werden.

Infos und Kontakt